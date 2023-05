Putignano, anziana investita in via Federico II

PUTIGNANO (BA) - Momenti di paura in via Federico II a Putignano dove è stata investita un'anziana. Non è nota al momento la dinamica dell'incidente. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la donna ferita. L'anziana è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dove verrà sottoposta ad accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale per indagare sull'incidente.