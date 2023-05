PUTIGNANO (BA) - Un nuovo spazio interamente dedicato al mondo del lavoro, all’incontro tra domanda e offerta, all’interazione tra cittadini e aziende, alla formazione e alla creazione d’impresa, s’inaugura il 5 maggio alle ore 17:30 a Putignano il nuovo sportello di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari in Via Santa Caterina da Siena presso il Macello Comunale “Giuseppe Girolamo” - Laboratorio Urbano.All’evento parteciperanno la Sindaca del Comune di Putignano Luciana Laera, l'Assessora alle Politiche Sociali e Giovanili Anna Caldi, la Dirigente Area 1^ Pamela Giotta, il Presidente della Cooperativa Sociale Quasar Gian Luca Urso.Porta Futuro Area Metropolitana di Bari è il network di job centre esteso nei Comuni del territorio metropolitano. Un progetto nato dall’esperienza di Porta Futuro Bari – job centre promosso e gestito dal Comune di Bari, attivo dal 2015 – interamente dedicato al mondo del lavoro e alla promozione di attività rivolte a cittadini e aziende, che l’Amministrazione del Comune di Putignano ha sposato sin da subito credendo nella necessità di offrire a cittadini e aziende nuove possibilità nell’ambito del lavoro.La sede di Putignano è parte di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, il network immaginato per connettere in modo trasversale Enti, cittadini e imprese avente l’obiettivo di mobilitare risorse, informazioni, competenze e opportunità al servizio dell’autonomia, dell’innovazione sociale e dello sviluppo locale. L’inaugurazione del nuovo sportello sarà l’occasione per conoscere i servizi previsti per cittadini e aziende e le modalità di accesso agli stessi.