BARI - Il Dipartimento Politiche per la Salute comunica che anche la Regione Puglia sarà da oggi pomeriggio al “Villaggio della Salute” allestito in piazza Libertà/piazza Prefettura a Bari in occasione della “Race for the cure”, corsa di solidarietà contro il cancro alla mammella organizzata da Komen Italia, che scatterà domenica 14 maggio lungo le vie della città.La Regione Puglia e l’AReSS, in collaborazione con le Aziende Sanitarie della Puglia garantiranno presso lo stand la presenza di medici e operatori sanitari per fornire informazioni in materia di prevenzione oncologica, soprattutto per i programmi di screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto, con la possibilità anche per i cittadini di ottenere counselling da parte degli operatori sanitari in favore dell'adesione a questi importanti programmi di prevenzione.Lo stand sarà aperto da oggi venerdì 12 dalle ore 15.00 alle 20.00, domani sabato 13 dalle 9.00 alle 20.00 e domenica 14 dalle 8.00 alle 13.00