Serie C, Play Off: il Monopoli e il Cerignola volano al secondo turno

Nel primo turno dei Play Off del Girone di Serie C il Monopoli ha vinto 1-0 sul Latina al “Veneziani” e si è qualificato per il secondo turno. Per i biancoverdi decisiva la rete realizzata al 37’ del secondo tempo da Starita con un tocco di destro a porta vuota su passaggio di Falbo. Il Cerignola ha prevalso 3-0 sulla Juve Stabia al “Monterisi” ed è volato al secondo turno.

I pugliesi sono passati in vantaggio nel primo tempo al 16’ con Capomaggio di testa. Al 28’ hanno raddoppiato con Tascone con una conclusione di sinistro. Nel secondo tempo al 92’ il Cerignola ha realizzato la terza rete con Achik con una girata al volo.

Nel secondo turno il Monopoli sfiderà Domenica 14 Maggio il Cerignola al “Monterisi”. Lo stesso giorno esordirà il Foggia che ospiterà il Potenza allo “Zaccheria”. I lucani si sono imposti 1-0 sul Picerno al “Curcio”. Per il Potenza determinante il gol segnato al 35’ del secondo tempo da Steffè di testa.