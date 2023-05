Domenica 14 maggio, invece, Achille Lauro sarà il protagonista della tappa di Barletta di “Road to Battiti”. Anche lui quest’anno è salito nuovamente sul palco di Sanremo, ma in qualità di ospite dopo alcune edizioni da autentico protagonista. Il suo ultimo singolo s’intitola “Che sarà”, brano a cui è seguita un’iniziativa nelle scuole, “Lettere al futuro”, un contest che ha visto la partecipazione di migliaia di ragazzi, con ciascuno di loro che ha immaginato cosa gli sarebbe accaduto, creando video e utilizzando le più recenti tecnologie. Lauro è una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi, autentica icona rock, sempre pronto a rinnovarsi nel mondo della musica, del fashion e dell’arte.



“Road to Battiti”, dunque, inizia col botto, con due grandissimi artisti. Dieci in tutto le tappe del tour. In ogni tappa, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni. L’ingresso è libero.

CONVERSANO (BA) - Sono Emma e Achille Lauro i primi due protagonisti di “Road to Battiti”, il tour di avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live. Il debutto del radio live show di Radio Norba è in programma sabato 13 maggio a Canosa di Puglia: sul truck della radio del sud, ai microfoni dei dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni, ci sarà Emma, da dieci giorni in radio, e in alta rotazione su Radio Norba, con un nuovo singolo, “Mezzo mondo”, apripista del suo settimo album di inediti, che uscirà nei prossimi mesi. “Mezzo mondo” segue di qualche mese “Sbagliata ascendente leone”, colonna sonora dell’omonimo documentario uscito nei mesi scorsi su Prime Video. A febbraio, invece, Emma è risalita sul palco dell’Ariston per la serata dei duetti, cantando “La fine” di Nesli in coppia con Lazza. Al termine della chiacchierata con Marco e Claudia, che avrà inizio alle 19, Emma si esibirà per la performance on the road che sarà trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live.