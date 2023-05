BARI - Dopo il grande esordio a Canosa di Puglia e Barletta, “Road To Battiti” fa tappa nelle province di Taranto e Brindisi. Sabato 20 maggio il radio live show di Radio Norba approderà a Massafra e sul truck della radio del sud, ai microfoni dei dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni ci sarà una delle grandi rivelazioni del 2023, Rosa Chemical.Domenica 21 maggio, invece, tappa a Mesagne, dove i protagonisti della serata saranno i beniamini di casa, i Boomdabash.Rosa Chemical è reduce da uno straordinario Festival di Sanremo, dove è arrivato all’ottavo posto con Made in Italy, brano che ha subito conquistato il disco d’oro, per poi essere certificato anche disco di platino, a conferma del successo di una canzone che è subito diventata uno dei tormentoni del dopo festival. Ora è in giro per l’Italia con il suo concerto, o meglio spettacolo, una performance straordinaria che conferma la poliedricità dell’artista. A breve è atteso anche il suo nuovo singolo.Sono invece già in radio e in alta rotazione su Radio Norba con il nuovo singolo i Boombadash. Si intitola “L’unica cosa che vuoi” e segue il successo di Heaven con gli Eiffel 65. Un’altra canzone d’amore per il trio salentino, che ha finora totalizzato più di 3 miliardi di stream e 30 dischi di platino.Altri due grandissimi ospiti, dunque, per “Road to Battiti”. Dieci in tutto le tappe del tour. In ogni tappa, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e, al termine, la performance on the road che sarà trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’ingresso è libero.