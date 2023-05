ph: Pasqua Saffi

RUTIGLIANO - Sarà Palazzo San Domenico ad ospitare la conferenza stampa alla presenza del sindaco Giuseppe Valenzano e del direttore di Cat Imprendo Puglia di Confesercenti Bari Francesco Fiore. Sarà presentato mercoledì 24 maggio, alle 10.30, nella sala conferenze di Palazzo San Domenico a Rutigliano, il progetto “Mi oriento”, misura POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 ricadente nell’avviso regionale “Punti cardinali”.Gli interventi sono volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio. «Con il progetto Mi Oriento, il Comune di Rutigliano ha avviato un percorso, condiviso con tante realtà del territorio, che mira a rendere fruibile una serie di servizi indispensabili per la comunità», spiega il sindaco Giuseppe Valenzano.«Il progetto, con tutte le attività di formazione e orientamento in programma, rappresenta, infatti, una preziosa opportunità di crescita formativa per i ragazzi di Rutigliano e, in generale, per quanti si avvicinano al mondo del lavoro. Un'opportunità che, in particolare, volge lo sguardo alle professionalità direttamente legate al territorio - arte figulina e agricoltura su tutte - e alla loro evoluzione, nel tentativo di garantire, alle stesse, un adeguato ricambio generazionale negli interpreti.Sarà decisiva, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche la presenza attiva, sul territorio, di uno Sportello Informativo di inserimento lavorativo, in grado di fornire, specialmente ai più giovani, il supporto e le indicazioni necessarie a soddisfare le più disparate esigenze», conclude il primo cittadino di Rutigliano. Verranno valorizzati interventi in continuità con la progettualità attuata e/o di prossima attuazione da parte dell’amministrazione comunale.Il direttore di Cat Imprendo Puglia, Francesco Fiore, sottolinea: «In questo lungo percorso che abbiamo avviato, stiamo avendo ulteriore conferma di come le attività commerciali siano fondamentali, oltre che protagoniste, dello sviluppo turistico delle città. Parlo di turismo - aggiunge Francesco Fiore - perché rappresenta un volano importantissimo per l’economia del territorio. Per questa ragione- conclude il direttore di Cat Imprendo Puglia- la formazione e l’orientamento nella scelta lavorativa devono essere consapevoli e complete, e progetti come “Mi oriento”, e più in generale l’avviso “Punti cardinali” che stiamo portando avanti in numerosi Comuni del territorio, rappresentano un’opportunità imperdibile».