PUTIGNANO (BA) - Nuovo incidente all'alba sulla SS172. Tre auto sono coinvolte nello scontro avvenuto intorno alle sei nei pressi del kartodromo, nel tratto tra Turi e Putignano. Due auto sono state gravemente danneggiate. I tre feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora in corso di accertamento, una delle auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un'altra autovettura, andando a sbattere contro il muretto che costeggia la carreggiata. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri.