TORREMAGGIORE (FG) - Sgomento e angoscia regnano tra i compagni di classe di Jessica Malaj, ancora scossi per quanto accaduto alla loro amica, uccisa dalla furia omicida del padre Taulant Malaj, 45 anni, per salvare la madre. Morto anche il presunto amante della donna, Massimo De Santis, 51 anni. Il liceo classico Fiani-Leccisotti ha deciso di osservare un minuto di silenzio per la tragedia che ha colpito la cittadina del foggiano.“Siamo scioccati e sconvolti - ha dichiarato Carmine Collina, dirigente dell’istituto -. Il mio primo pensiero oltre che alle vittime e alla nostra studentessa va anche ai suoi amici di scuola e a tutti gli insegnanti che la conoscevano. Il nostro compito é proteggerli da questo dolore immenso. Jessica – ha aggiunto il preside – era una delle nostre allieve simbolo. Una ragazza mite, tranquilla e molto studiosa. Si era inserita bene nella classe e viveva benissimo la scuola”.