BARI - Per la rassegna “Incontri d’Autore”, la Fondazione Tatarella ospita il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi in occasione della presentazione del suo ultimo libro, “Scoperte e rivelazioni”, prevista il 18 maggio, alle ore 17.30, al Country Club Bari. (Str. Santa Caterina, 18).Il volume, edito da La nave di Teseo, che uscirà in tutte le librerie italiane proprio il 18 maggio, raccoglie numerosi capolavori dimenticati della storia dell'arte italiana, raccontati sulle pagine di "Sette", il settimanale di cultura e attualità del "Corriere della Sera".Spaziando dalle moltissime e diverse rappresentazioni della Madonna con il bambino di artisti tre-quattrocenteschi finiti nell'oblio del tempo, alla guerra mondiale, celebrata e raffigurata in chiesa all'interno del convento di San Domenico a Perugia, dalle riscoperte di eccellenti pittori del calibro di Guido Reni ai seguaci "divoratori" di Caravaggio, Vittorio Sgarbi ci porta con sé in un viaggio che attraversa la nostra penisola nel tempo e nello spazio, promuovendo le bellezze e la straordinarietà del nostro paese, facendoci ancora una volta innamorare dei suoi tesori inestimabili.L’evento, introdotto dalla giornalista Annalisa Tatarella, è libero e gratuito.