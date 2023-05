I biancorossi terzi con 61 punti affronteranno Sabato 6 Maggio alle 14 il Modena al “Braglia” e cercheranno l’undicesima vittoria esterna. Gli emiliani dodicesimi a 44 punti punteranno al settimo successo interno. Il Genoa dovrà prevalere sull’ Ascoli al “Ferraris” per confermarsi al secondo posto. Il Pisa non avrà alternative ai tre punti sul Frosinone all’ “Arena Garibaldi” per rimanere in zona play off. La Ternana dovrà saltare l’ostacolo Sud Tirol al “Liberati” per rilanciarsi.





La Reggina non potrà concedere punti importanti al Como al “Granillo” per avvicinarsi al sesto posto. Il Cosenza dovrà battere il Venezia al “San Vito-Luigi Marulla” per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. La Spal alle 16,15 cercherà di vincere sul Palermo al “Barbera” per abbandonare il penultimo posto. Domenica 7 Maggio il Parma alle 16,15 nel posticipo dovrà prevalere sul Brescia al “Tardini” per avere una continuità di risultati.

Cittadella-Benevento è lo scontro salvezza della trentaseiesima giornata di Serie B. La partita si disputerà Sabato 6 Maggio alle 14 al “Tombolato”. I veneti cercheranno un successo per allontanarsi dalla zona play out. I campani dovranno vincere per lasciare l’ultimo posto. Domani il Cagliari alle 20,30 nell’anticipo cercherà di imporsi sul Perugia al “Curi” per puntare al quarto posto. Il Bari tornerà a giocare in trasferta.