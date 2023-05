via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 6’ i biancorossi passano in vantaggio con Benedetti di testa su cross di Bellomo. Al 9’ Antonucci del Cittadella va vicino al pareggio. Al 12’ Esposito dei galletti non concretizza una buona occasione.





Al 27’ Embalo dei veneti con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 32’ Cheddira del Bari di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 39’ il Cittadella pareggia con Maistrello con un tocco rasoterra di destro. Al 92’ Antenucci dei veneti sfiora la rete.



Nono pareggio interno dei biancorossi. Il Bari è terzo con 61 punti, a -6 dal Genoa secondo a 67 punti. I liguri pareggiano 0-0 col Sudtirol al “Druso”.

