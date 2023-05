via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 23’ Benedetti dei biancorossi sfiora il raddoppio. Al 30’ Hernani dei calabresi su punizione va vicino al pareggio. Al 33’ annullata una rete a Ceter del Bari per un fallo di Ceter sul portiere Contini dopo il controllo al Var. Il Bari è a +7 sul Sud Tirol quarto a 58 punti, un vantaggio incolmabile a una giornata dalla fine della fase regolare del campionato.

Nella trentasettesima giornata di Serie B settima vittoria interna del Bari. I biancorossi prevalgono 1-0 sulla Reggina al “San Nicola” e sono matematicamente terzi con 65 punti. Nel primo tempo al 13’ Ricci dei biancorossi va vicino al gol. Al 17’ Fabbian dei calabresi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 21’ Canotto della Reggina sfiora la rete. Al 29’ Folorunsho dei galletti con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 45’ il Bari passa in vantaggio con Folorunsho con un tocco al volo su cross di Esposito.