Il Bari concluse al terzo posto, i tirolesi si classificarono sesti. La gara di ritorno si disputerà Venerdì 2 Giugno alle 20,30 al “San Nicola” di Bari. Nella seconda semifinale il Cagliari affronterà domani sera alle 20,30 il Parma alla “Domus Unipol Arena”. Nella quindicesima giornata di andata in Sardegna il 3 Dicembre 2022 la gara terminò 1-1.





Nel primo tempo al 44’ passarono in vantaggio gli emiliani con Camara e i sardi pareggiarono al 9’ del secondo con Pavoletti. Il Parma potrà pareggiare per la miglior posizione in classifica. Il Cagliari dovrà ottenere un successo. Gli emiliani terminarono al quarto posto, i sardi quinti. L’ incontro di ritorno si giocherà Sabato 3 Giugno alle 20,30 al “Tardini” di Parma.

Nella prima semifinale di andata dei Play Off di Serie B oggi alle 20,30 il Bari sfiderà il Sud Tirol al “Druso” di Bolzano. Le due squadre si sono già affrontate in Trentino Alto Adige il 17 Aprile nella fase regolare del campionato. Vinsero i biancorossi 1-0 con una rete di Morachioli al 93’. Ai galletti basterà un pareggio per il miglior piazzamento in classifica rispetto agli altoatesini. Il Sud Tirol dovrà vincere.