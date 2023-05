Serie A: il Verona vince 1-0 sul Lecce al Via del Mare

via Hellas Verona FC fb





Nel secondo tempo al 2’ Magnani dei veneti va vicino al gol. Al 4’ Blin dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 26’ il Verona passa in vantaggio con Ngonge con una conclusione d destro da fuori area. Al 42’ Banda dei giallorossi pugliesi sfiora il pareggio.





Settima sconfitta interna per il Lecce. Primo successo esterno per il Verona. I salentini sono quintultimi con 31 punti. I veneti sono quartultimi a 30 punti.

- Nella trentaquattresima giornata di Serie A il Verona vince 1-0 sul Lecce al “Via del Mare”. Nel primo tempo al 2’ Djuric dei veneti di testa colpisce la traversa. Al 29’ Duda del Verona va vicino al gol. Al 35’ Gallo dei salentini sfiora la rete. Al 45’ Di Francesco del Lecce con una rovesciata al volo non inquadra la porta.