Intorno all'una un incidente ha coinvolto una Fiat 500 sulla Statale 172 Martina Franca-Locorotondo, all'altezza di una stazione di servizio, che per cause ancora in via di accertamento è finita sulla corsia opposta schiantandosi su un muretto a secco e ribaltandosi.





Un carabiniere libero dal servizio, di rientro dal proprio turno, ha salvato il giovane conducente estraendolo dalle lamiere della sua auto dopo aver sentito un cattivo odore proveniente dalla vettura.



Sul posto i militari dell'Arma e la Polizia stradale.

LOCOROTONDO (BA) - Si allunga la scia di sangue sulle strade pugliesi con dieci morti in cinque giorni, ed è allarme per la Puglia.