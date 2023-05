L'assassino è stato arrestato dalle autorità. Vito, che si trovava nell'appartamento per difendere un'amica, lavorava in Germania da circa tre anni in uno stabilimento automobilistico. Attualmente, i genitori si trovano in Germania per organizzare il trasferimento della salma in Italia.

STOCCARDA - Dramma a Stoccarda per Vito Barnaba, un ragazzo pugliese di 25 anni proveniente da San Vito dei Normanni, ucciso domenica mattina da un uomo di 51 anni proveniente dalla Siria, che lo ha colpito ripetutamente con un coltello in seguito ad una lite.