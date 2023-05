Sono state fatte sgomberare oltre 220 persone e risultano essere due i feriti: il conducente del furgone e una suora 89enne che ha subito un leggero trauma cranico a causa dell'onda d'urto dell'esplosione.

MILANO - Questa mattina a Milano, in zona Porta Romana, si è verificato un vasto incendio. L'origine del rogo sembra essere un furgone di bombole di ossigeno, parcheggiato in strada e destinato a una farmacia, che ha preso fuoco. Le fiamme hanno coinvolto anche le altre vetture parcheggiate in zona e i palazzi adiacenti.Secondo le prime informazioni, l'esplosione potrebbe essere stata causata da un problema tecnico al furgone. Un'ampia nube nera è stata visibile per diverse ore in molte parti della città. Decine di auto sono state distrutte dal fuoco e l'Istituto Suore Mantellate è stato evacuato insieme al palazzo al civico 19 di via Vasari.