TARANTO - Intorno alle 10:30, due operai di 59 anni sono stati feriti in circostanze ancora da chiarire nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Entrambi sono stati portati in ambulanza al Santissima Annunziata per ricevere cure mediche. Uno dei due è stato ricoverato in condizioni critiche presso il reparto di neurochirurgia e, nonostante sia vigile e collaborante, si attendono i risultati della tac per sapere la prognosi. Il secondo operaio si riprenderà completamente in circa 30 giorni.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, appena appresa la notizia dell’incidente si sono messi in contatto con la direzione generale della Asl Taranto per essere messi al corrente della dinamica di quanto accaduto.Emiliano e Palese stanno seguendo per il tramite della Asl Taranto l’evoluzione delle condizioni di salute dei lavoratori coinvolti ed esprimono solidarietà e vicinanza personale e della Regione ai feriti e ai loro familiari, colleghi e amici, augurando una pronta guarigione.