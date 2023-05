COLOGNO MONZESE - Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) smaschera un altro bar all’interno di un ente statale che si dimentica di fare gli scontrini e, quindi, evade il Fisco: la caffetteria all’interno del palazzo dove c’è la sede dell’Inps di Roma Casilino Prenestino. Che si aggiunge al bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 - Eur Torrino e a quello del Tribunale Civile della Capitale, già pizzicati in questa stagione da Jimmy Ghione.Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, le telecamere di Striscia registrano, in più di un’occasione, il viavai nella caffetteria dell’Inps, frequentata dai dipendenti dell’ente. Il risultato è che ai clienti viene consegnato il resto, ma spesso non lo scontrino. Uscito allo scoperto, Ghione chiede spiegazioni al barista-cassiere, che prima si sorprende: «È capitato anche a noi? Delle volte sono qui da solo…». Poi, quando l’inviato del tg satirico gli fa notare che si tratta di più di “qualche volta”, ammette: «È vero, non deve succedere. Gli scontrini vanno fatti sempre».E alla luce di questo nuovo episodio Striscia la notizia lancia anche un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: visto che le autorità tacciono, chiediamo a lui una presa di posizione su questa condotta sconsiderata.Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).