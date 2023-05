BARI - “La Asl di Bari ha ampiamente pubblicizzato il processo di internalizzazione del servizio 118 con affidamento diretto della gestione delle postazioni a Sanitaservice Asl Bari srl. Il prossimo 30 maggio è prevista una manifestazione pubblica organizzata da Asl Bari alla presenza del presidente Emiliano sul piazzale della Fiera del Levante e, a far data dall’01 giugno, per effetto dell’avviato processo di internalizzazione e gestione unica delle postazioni 118, le relative postazioni di Asl Bari saranno tutte affidate a Sanità Service ASL Bari. Ciò nonostante, non è stato ancora previsto l’affidamento a Sanità Service Asl Bari delle postazioni dell’Aeroporto di Bari e di Rutigliano”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, che sul tema ha presentato una interrogazione all’assessore Palese.“Tant’è che per tali ultime postazioni è stata addirittura prevista la proroga dell’affidamento all’Associazione di Volontariato che attualmente le gestisce – spiega Picaro che prosegue - Preso atto che l’automedica della postazione di Giovinazzo gestita con personale della Asl Bari nel turno notturno 13-14/5/2023 è stata disattivata, contestualmente disponendo la sostituzione del servizio medicalizzato con una ambulanza di proprietà della Asl Bari assegnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Molfetta con equipaggio formato da autista e infermiere dipendenti della Asl Bari, mentre il soccorritore è stato fornito dal Sermolfetta. Il Servizio di Emergenza Urgenza 118 è unico e deve quindi necessariamente avere un’unica modalità organizzativa. Allo stato, per ciò che concerne Asl Bari il servizio di Emergenza Urgenza 118 è diversificato con ben 4 modalità organizzative diverse in ambito provinciale, mentre in ambito regionale è previsto che il servizio 118 debba essere unicamente gestito dalle società in house providing delle AA.SS.LL. di Regione Puglia. A questo punto mi chiedo – evidenzia Picaro - se l’assessore alla Sanità sia a conoscenza dell’esistenza in ambito Asl Bari di 4 modelli organizzativi per la gestione delle postazioni 118. Ovvero: gestione da parte di Sanitaservice Asl Bari srl (dal 01/06/2023); gestione diretta ASL Bari (postazione Aeroporto Bari); gestione in convenzione con proroga ad associazioni di volontariato (postazione di Rutigliano); gestione in sostituzione di automedica con medico a bordo con ambulanza senza medico a bordo (postazione di Giovinazzo, con ambulanza e autista del pronto soccorso dell’ospedale di Molfetta e soccorritore dell’A.V.Sermolfetta). Inoltre – conclude Picaro – voglio conoscere quali iniziative intende assumere con immediatezza l’assessorato alla Sanità al fine di ricondurre la gestione del Servizio Emergenza Urgenza 118 della Asl Bari ad un unico modello organizzativo che preveda per tutte le postazioni 118 di Asl Bari l’affidamento diretto a Sanità Service Asl Bari a far data dal 1 giugno 2023”.