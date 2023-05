TARANTO - Si è temuto il peggio ieri sera nella Città dei Due Mari dove, in via XXV Aprile, nel quartiere Paolo VI, un uomo è rimasto ferito in un agguato. L'uomo si è presentato da solo all'ospedale 'Moscati'. Il ferito non ha fornito alcuna spiegazione su quanto accaduto, sebbene le ferite siano riconducibili a colpi di arma da fuoco.L'uomo è stato trasferito al 'Santissima Annunziata' dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Al via le indagini della Polizia di Stato.