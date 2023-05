BARI - “Nessun taglio agli sprechi, a ripianare il debito della sanità pugliese saranno i pugliesi. Certo non in termini di ulteriore tassazione (eravamo già fra le Regioni dove i cittadini pagano di più), ma in termini di tagli". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Sanità al Senato, sen. Ignazio Zullo.“In questi giorni a tutti i medici del Servizio Sanitario Regionale - prosegue Zullo - stanno arrivando circolari dei direttori generali che ordinano, anche con un tono non certo conciliante ma dal sapore di minaccia, di risparmiare sulla farmaceutica e su altri dispositivi medici.“Le ripercussioni sanitarie di questa circolare - spiega - sono nefaste soprattutto sul piano della prevenzione, ma anche delle visite di controllo nelle strutture specialistiche di riferimento. Questo comporterà che i pugliesi migreranno nelle Regioni virtuose per potersi curare o, purtroppo, ricorre esclusivamente a cure a proprie spese, lì dove il bilancio familiare lo consente. E’ evidente che i direttori generali eseguono ordini, spesso anche controvoglia, che gli vengono dati dal magnifico duo: Emiliano-Palese che ordina e minaccia i medici, ma non dice una parola su come verranno curati i cittadini, come verranno smaltite le liste di attesa e come miglioreranno la funzionalità dei Pronto Soccorso.“A questo punto, anche in qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Sanità in Senato, interesserà il ministro alla Salute, Schillaci, per capire se queste disposizioni possono mettere a rischio la salute dei pugliesi” conclude Zullo.