TARANTO - Antigone presenta il 1° Rapporto sulle donne detenute in Italia “Dalla parte di Antigone”, il 17 maggio 2023 alle ore 12, presso la Casa Circondariale 'Carmelo Magli' di Taranto.Saluti con il dott. Luciano Mellore, Direttore della Casa Circondariale di Taranto.Modera Avv. Maria Pia Scarciglia, Presidente di Antigone Puglia.Interventi: dott.ssa Costanza Chiantini, Giudice segretario della sezione A.N.M. di Taranto; Avv. Gianluca Sebastio, Socio di Antigone Puglia e delegato Osservatorio Carcere U.C.P.I.; dott.ssa Patrizia Pizzuto, Funzionario area trattamentale della Casa Circondariale di Taranto.“Abbiamo scelto di cominciare questo giro di presentazioni del 1 Rapporto delle donne detenute dalla sezione femminile del carcere 'Carmelo Magli' di Taranto – commenta Maria Pia Scarciglia, Presidente di Antigone Puglia - il carcere ionico accoglie una Sezione Femminile di media sicurezza con all’interno 45 donne di cui 4 straniere. Le donne con condanna definitiva sono circa 36 il resto sono in attesa di giudizio. Molte delle donne recluse sono madri con storie familiari spesso tragiche e dolorose per via della separazione dai figli. Eppure di queste donne che rappresentano solo il 4% della popolazione detenuta sembra non importare troppo alla politica che nega le case famiglia protette e misure residenziali esterne per le autrici di reato. Ripensare il carcere anche con lo sguardo delle donne e delle madri equivale a dare loro soggettività e futuro” conclude Maria Pia Scarciglia.