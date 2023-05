ph Pasquale Ottaiano





BITONTO (BA) - Domenica 7 maggio, sul palco del Teatro Traetta, torna la danza con “Polvere, minutissime particelle incoerenti”, interpretata da Sonia Di Gennaro per la coreografia di Gabriella Stazio (sipario ore 19.00). Lo spettacolo si inserisce nell’ambito de“L’arte dello spettatore 2023” la rassegna organizzata all’interno della nona edizione del Network Internazionale Danza Puglia, sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese.L’incoerenza, la mancata coesione delle particelle di un corpo, di una sostanza, può avere i suoi lati positivi. Come il potersi insinuare ovunque, di volare almeno per un po’ e poi di depositarsi, penetrare nuovamente in altri luoghi o nello stesso posto, di essere quasi invisibile, almeno all’inizio. Pensi di averla mandata via (l’incoerenza), ma non è così. Ritorna. Un corpo coerente non può comportarsi allo stesso modo, perché le particelle si aggregano, si consolidano, diventano materia e sei fregato.Anche l’incoerenza di pensiero è una bella qualità. Ognuno di noi avrà avuto un minutissimo momento di polvere di incoerenza nella vita. Ognuno di noi dovrebbe conservare (nella polvere) un pensiero incoerente, come un’ancora di salvezza.Gabriella Stazio è una coreografa, danzatrice, insegnante, direttore artistico, attivista e manager. Nata a Napoli, si forma con alcuni fra i maggiori interpreti della danza contemporanea e post-modern, tra cui lo stesso Merce Cunningham oltre a Louise Bourne, Douglas Dunn, Meg Harper, Chris Komar, Robert Kovic della Merce Cunningham Dance Company; Molissa Fenley, Charles Moulton, Jim Self della corrente della post- modern dance statunitense.Con Joseph Fontano tecnica Graham. Con Roberta Escamilla Garrison, Jillian Hobart eYorma Uotinen. Nel 1979 fonda Movimento Danza, uno dei primi centri del Sud Italia per la produzione, la promozione e la formazione della danza moderna e contemporanea. Pochi anni dopo fonda la Compagnia Movimento Danza.. Nel 2000 Movimento Danza è riconosciuta come Ente di Promozione Nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nello stesso anno, Gabriella Stazio è direttore artistico del progetto Movimento Danza 2000: un passato diverso, un futuro comune, del programma quadro Cultura 2000 dell’Unione Europea, con partners quali: Tanztheater di Pina Bausch di Wuppertal, Laban Centre di Londra, Ballet Vicor Ullate di Madrid, Compagnia Onnagatarea di Bruxelles, Mediascena Europa di Roma.Biglietto Intero € 10,00Biglietto Ridotto € 5,00 esclusivamente per allievi e insegnanti del Network Danza Puglia