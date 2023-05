via Internazionali Bnl d'Italia fb





Tra le donne vince la kazaka Elena Rybakina. Prevale in finale con l’ucraina Anhelina Kalinina per il ritiro della Kalinina per l’infortunio alla gamba sinistra nel secondo set sull’1-0 per la kazaka dopo che la Rybakina si impone 6-4 nel primo set. Per la kazaka primo successo agli Internazionali d’ Italia nella sua carriera di tennista. La Rybakina è la numero 4 al mondo nella Classifica Wta. La Kalinina è quarantasettesima.

Il russo Daniil Medvedev vince gli Internazionali d’ Italia Atp Master 1000 a Roma sulla terra battuta di tennis. Si impone in finale 7-5 7-5 con il danese Holger Rune. Per il russo ventesimo titolo della sua carriera. Medvedev è il numero 2 al mondo nella Classifica Atp. Il danese è settimo.