Inoltre ha avuto una media di 14,8 punti a gara. Come percentuale è stato preciso per il 52,1% nelle conclusioni da 2 punti e per il 33,6% nelle triple. Ha avuto anche una media di 3 rimbalzi a partita e ha fornito numerosi assist ai compagni di squadra per realizzare punti.





Nella gara persa 95-100 con la Virtus Bologna al “Pala Pentassuglia” che è stata decisiva per l’eliminazione della squadra pugliese dai Play Off Reed è stato il miglior realizzatore con 33 punti. L’americano sarà uno dei giocatori sui quali l’ Happy Casa potrà contare per la prossima stagione.

- In A/1 di basket maschile Marcquise Reed 28 anni dell’ Happy Casa Brindisi è stato il miglior realizzatore di punti. Il cestista americano in 33 partite giocate tra fase regolare del campionato e i Play Off Scudetto ha totalizzato 487 punti.