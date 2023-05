Nei quarti di finale Lucia Bronzetti prevale 6-2 6-0 con l’altra americana Alycia Parks. Nei quarti di finale Martina Trevisan si ritira per un problema al polpaccio all’inizio del secondo set con Julia Grabner dopo che l’austriaca vince 6-3 nel primo set ed è eliminata.

Lucia Bronzetti vince il torneo WTA 250 di Rabat in Marocco sulla terra rossa di tennis. Prevale in finale 6-4 6-7 7-5 con l’austriaca Julia Grabner. Per la ventiquattrenne riminese Lucia Bronzetti primo storico titolo WTA della sua carriera di tennista. La Bronzetti è la numero 65 al mondo nella Classifica WTA. In semifinale Lucia Bronzetti si impone 6-1 6-1 con l’americana Sloane Stephens.