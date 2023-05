NOICATTARO - “Uno dei luoghi più importanti e simbolici del nostro paese cambia volto”, così il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato all’avvio dei lavori che coinvolgeranno la piazza principale di Noicàttaro, piazza Umberto I.“Dopo un lungo contenzioso avviato dalla precedente amministrazione, finalmente siamo riusciti a far partire questo importante cantiere con un progetto del tutto nuovo. Non vediamo l’ora di vedere completata la piazza centrale del paese e dare ai cittadini un luogo del tutto rinnovato”.Il progetto prevede la basolatura della pavimentazione delle strade circostanti la piazza, a partire dall’intersezione tra via Oberdan e via Carmine per poi proseguire lungo corso Roma, in raccordo con via Principe Umberto, creando continuità con le strade del centro storico che nei mesi scorsi sono state oggetto di intervento con la posa della stessa pavimentazione in pietra. Sarà interessata dai lavori anche l’area antistante la Chiesa dell’Immacolata con la basolatura del sagrato e la realizzazione di una rampa che eliminerà le barriere architettoniche.“Con questo intervento risolveremo anche una nota criticità dovuta ai dislivelli della pavimentazione che in più di un’occasione hanno causato cadute e disagi. Il progetto, infatti, prevede la collocazione di sedute con spalliere posizionate in corrispondenza dei gradoni, eliminando i pericolosi vuoti. Inoltre, la piazza sarà abbellita da nuovi complementi d’arredo e bacheche turistiche illustrative”.Per la durata degli interventi, il traffico e la sosta subiranno delle variazioni, come predisposto dall’ordinanza del comandante della Polizia Locale.“Abbiamo previsto in modo temporaneo e assolutamente straordinario, un corsello che permetterà ai residenti del centro storico di accedere alle proprie abitazioni attraversando la piazza. Una soluzione dedicata a chi, per esigenze di mobilità e residenza, deve raggiungere via Madre Chiesa. La chiusura al traffico e il divieto di sosta e fermata sono necessari per consentire le operazioni di demolizione della pavimentazione stradale e tutti gli interventi previsti per il completamento della piazza. È quindi necessario prestare attenzione. Sono interventi come questi che migliorano il nostro paese”, conclude il sindaco.