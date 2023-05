Tennis, Madrid: Alcaraz e Struff volano in finale

Nella seconda semifinale il tedesco Jan Lennard Struff prevale 4-6 6-3 6-4 con il russo Aslan Karatsev e si qualifica per la finale. Il tedesco è il primo lucky loser a raggiungere la finale di un torneo Master 1000 in quasi 300 tornei disputati. Era stato eliminato nelle qualificazioni ma è stato ripescato. Il trentatreenne Struff è il numero 65 al mondo. Il ventinovenne russo è centoventunesimo.

- Nella prima semifinale del torneo ATP Master 1000 di Madrid di tennis lo spagnolo Carlos Alcaraz vince 6-4 6-3 col croato Borna Coric e si qualifica per la finale. Per lo spagnolo quarta finale in un torneo Master 1000 della sua carriera di tennista. Alcaraz è il numero 2 al mondo nella Classifica ATP. Il croato è ventesimo.