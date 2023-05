via Mutua Madrid Open fb





Tra le donne vince la bielorussa Aryna Sabalenka. Supera in finale 6- 3 3-6 6-3 in 2 ore e 27 minuti la polacca Iga Swiatek. Per la bielorussa secondo successo in questo torneo nella sua carriera di tennista. Aryna Sabalenka è la numero 2 al mondo nella Classifica WTA. La polacca è prima. Per la bielorussa terzo titolo nel 2023 dopo Adelaide e l’ Australian Open. Per la polacca seconda finale persa in questa stagione.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince il torneo ATP Master 1000 di Madrid di tennis. Prevale in finale 6-4 3-6 6-3 con il tedesco Jan Lennard Struff. Per il ventenne spagnolo decimo titolo nella sua carriera di tennista e quarto torneo vinto in questa stagione.