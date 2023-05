via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Burnell 54- 40 per i pugliesi. Perkikns, 56-47. Di nuovo Perkins, 58-47. Lamb, 63-49. Harrison D’ Angelo, 68-50. Ancora Harrison D’ Angelo, il Brindisi trionfa 70-53. Quarto quarto, tripla di Mezzanotte 73-53 per i pugliesi. Reed, 79-55. Riismaa, 82-55. L’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 92-70 tutta la partita. I pugliesi concludono la stagione regolare del campionato al settimo posto con 30 punti. Il Trieste retrocede in A/2. Migliori marcatori, nei pugliesi Reed 17 punti e Perkins 14. Nei friulani Bartley 28 punti e Level 14.





Nei play off l’ Happy Casa Brindisi giocherà nei quarti di finale tre partite con la Virtus Bologna. La prima gara si disputerà Sabato 13 Maggio alle 20,30 fuori casa.

Nella trentesima e ultima giornata della fase regolare di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 92-70 sul Trieste al “Pala Pentassuglia”. Primo quarto, Harrison D’ Angelo 5-0 per i pugliesi. Riismaa, 8-2. Perkins, 13-4. Burnell, 16-12. Bowman, il Brindisi prevale 26-21. Secondo quarto, Lamb 29-21 per i pugliesi. Bartley tiene in gara i friulani, però 29-26 Happy Casa. Lamb e Mezzanotte, 37-26. Reed, 39-27. Mascolo, 46-34. Tripla di Reed, 49-36. Di nuovo Reed, il Brindisi si impone di nuovo 51-40.