TORREMAGGIORE - Commozione e dolore nella chiesa del Gesù Divino Lavoratore a Torremaggiore per i funerali di Jessica Malaj, la 16enne uccisa dal padre Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio. Il feretro della giovane è arrivato in chiesa dove ad attenderla c'è la madre Tefta, sopravvissuta alla furia omicida del marito grazie all'intervento della figlia, giunta in sedia a rotelle dal Policlinico di Foggia dove è ricoverata per le ferite inferte dal marito.Al suo funerale anche i compagni di scuola di Jessica che la ricordano come una ragazza solare e studiosa, vera studentessa modello.