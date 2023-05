BARI - La forte ondata di maltempo che sta imperversando in queste ore sulla Puglia ha mandato la tangenziale di Bari in tilt. In direzione nord, da Mungivacca a Santa Caterina, le auto procedono a passo d'uomo, lo stesso avviene in direzione sud e nello stesso tratto. Le uscite sono completamente bloccate rendendo difficile l'ingresso in città.