FOGGIA - Tra le ipotesi più accreditate del tragico duplice omicidio di Torremaggiore vi è quella di un movente per gelosia: il 51enne Massimo De Santis, ucciso da Taulant Malaj, 45 anni, avrebbe avuto una relazione con la moglie. Secondo una prima ricostruzione, durante l'aggressione la figlia di Balaj ha fatto scudo nel tentativo di proteggere la madre, di 39 anni, ma è stata colpito ed è morta durante la corsa in ospedale. La donna, invece, è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri. Dopo il duplice omicidio il l'uomo ha ripreso le vittime con il telefonino. Nel video, con immagini molto crude che sta circolando in alcune chat Whatsapp, l'aggressore si rivolge in albanese anche a sua moglie ferita.Faccio "appello al senso di responsabilità di ognuno: chiedo il massimo rispetto per le famiglie coinvolte – ha scritto sui sociale il sindaco Emilio Di Pumpo – invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate, a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi. Invito tutti al silenzio, rispetto e preghiera per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare. Torremaggiore – ha aggiunto il primo cittadino – oggi piange per due giovani vite strappate via in una terribile tragedia che non può lasciarci indifferenti. Il mio personale e sentito cordoglio in questo momento di forte dolore per tutta la città di Torremaggiore".