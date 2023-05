L'incontro rappresenta un passo importante nell'obiettivo di creare una rete di supporto solida intorno alle persone che hanno contratto malattie asbesto-correlate, offrendo loro assistenza legale e medica, nonché un punto di riferimento per l'ascolto e l'assistenza.Tra i relatori ci saranno il Presidente di AMVA Onlus, Giacomo De Pinto e una selezione di esperti del settore. Interverranno l'avvocato Mitchell Cohen dello Studio Legale Mitchell Cohen Law Offices di Philadelphia, l'avvocato Pierpaolo Petruzzelli dello Studio Legale Petruzzelli & Partners e il Dottore Nicola Maggialetti, Professore in Radiodiagnostica presso la Scuola di Medicina dell'Università di Bari.Sarà un'occasione unica per approfondire le tematiche legate all'amianto e discutere delle misure necessarie per garantire la tutela dei lavoratori marittimi e dei loro diritti. Saranno presentati studi e ricerche di rilievo, oltre a fornire informazioni utili riguardanti le possibilità di assistenza legale e medica per le vittime e le loro famiglie.L’associazione AMVA Onlus è nata proprio con lo scopo di sostenere chi ha contratto patologie legate all’amianto e al benzene in ambito lavorativo, soprattutto dei lavoratori marittimi, ovvero quelle persone che, dopo essere state imbarcate per anni su navi di compagnie italiane e statunitensi, hanno scoperto di avere patologie come il mesotelioma e altre malattie asbesto correlate.