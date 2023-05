TRANI (BT) - Le baby gang tornano in azione a Trani. Con il pretesto di averle spinte, hanno iniziato ad aggredirlo e a malmenarlo. E' successo ieri sera, intorno alle 23, alla stazione di Trani. Le cinque baby bulle, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, hanno preso di mira un ragazzino. Lo avrebbero accusato di averle spinte con la sua bicicletta.Dopo un po' lo avrebbero circondato e avrebbero cominciato a picchiarlo. Ad aiutarlo alcune persone in attesa del treno. Le ragazze sarebbero scomparse facendo perdere le lore tracce. Ora è in corso un'indagine per risalire all'identità delle ragazze grazie alle telecamere di videosorveglianza.