BOLOGNA - I temporali che nelle scorse ore si sono abbattuti su diverse zone d'Italia hanno causato gravi conseguenze soprattutto in Emilia Romagna, dove per oggi è stata dichiarata l'allerta rossa. Allerta rossa per rischio idraulico, e non per temporali, anche domani in quattro aree della regione.Intanto oggi nel ravennate è esondato il fiume Lamone: nella zona sono oltre 250 gli sfollati. Un centinaio nel faentino, a causa dell'esondazione delle acque dovuta alla confluenza del Marzeno con il Lamone. Un uomo di oltre 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque esondate del Senio. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe andato in bicicletta su una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe annegato.Invece a Fontanelice (Bologna) sono intervenuti i vigili del fuoco per il crollo di una casa a causa di una frana. Individuato il corpo di una persona inghiottito dalle macerie. Scuole chiuse in alcuni comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, zona dove è straripata la Quaderna. Allerta per la possibile piena anche del fiume Montone.Intanto la piena del Senio ha raggiunto il centro di Castel Bolognese, comune in provincia di Ravenna. Il traffico ferroviario è stato sospeso in alcune aree dell'Emilia-Romagna: tra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e tra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara -Linea Ravenna). La sospensione, spiegano le F, si è resa necessaria per innalzare il livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno.Intanto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo la situazione e ha mostrato solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite. Il governatore Bonaccini: "Siamo già al lavoro per chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale".