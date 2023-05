TRANI - Espresso dalla Giunta regionale l’assenso, ai fini del rilascio dell’intesa della Regione Puglia, per il “Progetto Definitivo delle opere sostitutive del passaggio a livello al km 606+820 della linea ferroviaria Bologna - Lecce, in comune di Trani (BT)”, in capo a RFI (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS). Si tratta di un progetto finanziato a carico di RFI con contributo del Comune di Trani del valore complessivo di € 6.398.339,00.L’intervento consiste nella realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello a senso unico di marcia che, partendo da via De Robertis, sottopassa la ferrovia e si innesta su via Togliatti, giungendo in una rotatoria. Il percorso pedonale consisterà in un marciapiede sopraelevato, tale da garantire il mantenimento delle pendenze previste per i soggetti diversamente abili, e dotato di dispositivi per non vedenti. Previsto inoltre un nuovo accesso su “Villa Bini”, mentre l’accesso esistente verrà modificato attraverso l’installazione di gradini.Dopo l’intesa espressa dalla Regione e la chiusura della Conferenza di Servizio, si potrà procedere con le attività propedeutiche all’avvio del cantiere, quali la verifica della progettazione definitiva e la redazione del Progetto esecutivo. Successivamente sarà avviata la realizzazione dell’opera per una durata prevista di 600 giorni.L’intervento, ritenuto strategico dalla Regione Puglia, tanto da essere inserito nel Piano Attuativo 2021-2030 del Piano regionale dei Trasporti, avrà positive ricadute sia sui livelli di sicurezza di pedoni e automobilisti che sulla velocizzazione dei servizi ferroviari, potenziando quindi la linea Adriatica. Inoltre garantirà un miglioramento nei collegamenti e nella ricucitura del tessuto urbano, contribuendo alla rigenerazione delle aree interessate.