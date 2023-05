CLASSIFICA SOCIETA’



FEMMINILI



1. MASTER ON THE ROAD SAN FERDINANDO DI PUGLIA



2. BARLETTA SPORTIVA



3. MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS



MASCHILI



1. BARLETTA SPORTIVA



2. I PODISTI DI CAPITANATA



3. ATLETICA PADRE PIO





Sono stati 410 atleti tesserati Fidal/Amatori e 96 atleti liberi, che nella mattinata di domenica 7 maggio hanno preso parte all'11ma edizione della Trinitapoli in Corsa, gara di 9.5km che ha registrato i successi di Matteo Manuppelli e Veronica Inglese.Quest’anno il valore aggiunto della manifestazione è stato dato dalla presenza della campionessa azzurra Veronica Inglese, dell’ Avis Barletta, che da novembre scorso ha iniziato a correre dopo tanti anni di inattività dovuta ad un intervento subito al piede.Grande soddisfazione del presidente dell’ASD Atletica Trinitapoli, Savino Nanula, per le tante attestazioni di congratulazioni ricevute dai partecipanti per la grande organizzazione. Speaker e componente del comitato organizzatore della manifestazione Giuseppe Acquafredda, fiduciario comunale del Coni.Tutti i partecipanti hanno apprezzato le bellezze naturalistiche del percorso all’interno della zona umida Casa di Ramsar. Molti sportivi e non, durante il percorso sono riusciti ad immortalare con foto ricordo il magnifico murales del campione barlettano Pietro Mennea, opera dell’artista Daniele Geniale.Presenti molte personalità sportive ed autorità come Antonio Rutigliano( delegato Conibat), Romeo Tigre (presidente comitato FIDAL di Foggia), Patrick Sorge( sovraordinato polizia locale di Trinitapoli) Maria Grazia Iannella( medico sociale dell' ASD Atletica Trinitapoli)Giuliana Veneziano ( comandante della polizia locale di Trinitapoli).Hanno garantito la sicurezza lungo tutto il percorso e all' arrivo: i Vespisti del Vespa club di Trinitapoli, i volontari dell'Associazione Carabinieri, la polizia locale, i rappresentanti dell' AVIS, i ciclisti dell' Associazione "Gianni Bugno". L' assistenza sanitaria è stata prestata dall' Associazione Volontari Soccorritori " Casaltrinità".1. VERONICA INGLESE – G.S. Avis Barletta2. TERESA LANDRISCINA – A.S. Trani Marathon3. LUISA RINALDI – I podisti di Capitanata4. NICOLETTA GELLOTTO GENTILE – Asd Manfredonia che corre5. LUISA DRAGONETTI - A.S. Trani MarathonMASCHILI1. MATTEO MANUPPELLI – Asd Atletica Apricena2. DAVIDE CORRITORE – Asd Eppe Merla San Giovanni Rotondo3. GIUSEPPE DEDONATO – Asd Daunia Running4. VITO LOCONTE - Asd Daunia Running5. ANGELO RAFFAELE NANULA – Atletica Trinitapoli