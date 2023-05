All'origine del dramma il rapporto tra il 51enne e la moglie di Malaj, ora ricoverata con prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita, a causa delle sei coltellate all'addome. Il sindaco proclamerà lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime, mentre resta chiuso il bar del centro di Torremaggiore che gestiva il 51enne ucciso.





All'esterno del locale sono apparsi un girasole e un biglietto con la scritta "Massimo ti vogliamo bene".

TORREMAGGGIORE (FG) - Sotto choc la comunità di Torremaggiore per il duplice omicidio avvenuto alle due del mattino, tra il 6 e il 7 maggio, in via Togliatti. Il panettiere albanese Taulant Malaj, 45 anni, ha ammesso di aver accoltellato la figlia di 16 anni e il vicino di casa Massimo De Santis, rilasciando dichiarazioni spontanee.