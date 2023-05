ROMA - Il presidente ucraino, Volodimyr Zelensky, continuerà il suo tour europeo e domani arriverà a Roma, dove avrà incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Inoltre, è prevista una visita al Vaticano per incontrare Papa Francesco. Zelensky sarà ospite di Bruno Vespa per uno speciale della trasmissione Porta a Porta, a cui parteciperanno direttori di quotidiani e telegiornali nazionali.La premier Meloni aveva invitato Zelensky a visitare Roma durante la sua visita a Kiev a febbraio. L'incontro con Papa Francesco è da tempo atteso a Kiev, ma finora non è stata fatta alcuna apertura dalla Russia, quindi sarà Zelensky a recarsi in Vaticano. La visita di Zelensky a Roma non è legata alla "missione di pace" di cui ha parlato il Pontefice nei giorni scorsi, ma è stata richiesta solo alcuni giorni fa dal presidente ucraino.