Viola Valentino, artista iconica degli anni ’80, dopo l’uscita del nuovo singolo “Maladonna”, un brano dalle sonorità urban scritto dalla cantautrice barese Serena De Bari ed arrangiata mixata e masterizzata dal pugliese “Tempoxso”, producer che nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti della scena urban e neomelodica tra cui CaneSecco, Skioffi, Shade, Gemitaiz, Madman, Fedez, ecc.) annuncia il nuovo album.

L’album sarà disponibile prima dell’estate anche in vinile, prodotto da Luca Venturi per l’etichetta On The Set. Nel disco ci saranno nuovi inediti, scritti da Serena e Tmepoxso e non mancheranno ovviamente i principali successi come "Comprami" (in una nuova versione remix), "Romantici", "Sola", "Stronza", ecc.