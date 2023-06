BARI - “La postazione del 118 di Rodi Garganico verrà trasferita nei nuovi locali situati nel porto turistico della città e questa decisione potrebbe compromettere l’efficienza e la tempestività dei soccorsi: perciò, ho scritto direttore generale della Asl di Foggia. Serve un immediato dietrofront, innanzitutto perché la nuova sede del 118 è costeggiata e limitata da due barriere rappresentate dalla linea ferroviaria che collega Rodi Garganico a Foggia. Durante la stagione estiva, il servizio ferroviario è attivo anche fino all’una e mezza di notte ed il passaggio dei treni comporta la chiusura dei due passaggi a livello. Questa situazione potrebbe causare ritardi significativi nell'arrivo dell'unità di rianimazione, mettendo a rischio il rispetto dei tempi previsti per gli interventi di emergenza, che sono di 8 minuti in area urbana e di 20 minuti in area extraurbana". Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera."Inoltre - prosegue Cera - , la zona portuale è frequentata dai turisti che raggiungono le Isole Tremiti, generando ingorghi e code dovuti al transito delle autovetture. Questo potrebbe generare ulteriori ritardi, compromettendo la prontezza degli interventi di soccorso. Non solo: nei pressi della nuova postazione c’è anche un parcheggio per le automobili che genera spesso un traffico molto intenso. E ancora: è noto che, durante il periodo estivo, vengano organizzate nella zona numerose manifestazioni che attraggono migliaia di persone. Tanto basta per definire l’inopportunità della scelta su cui mi auguro che si faccia un passo indietro"."Peraltro, attualmente i servizi di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e la Guardia Medica Turistica, sono adiacenti al servizio del 118. In caso di un codice rosso, l'intervento tempestivo risulterebbe impraticabile a causa della considerevole distanza. Sono certo di poter incontrare la sensibilità del direttore generale, visti gli oggettivi motivi che inducono, per buonsenso, a rivedere tale la decisione” conclude Cera.