Esce oggi “Canzone d’estate”, il nuovo singolo inedito di Levante ed è accompagnato da un video in perfetto equilibrio tra l’elegante e il grottesco in cui viene raccontato l’esaurirsi di un amore come se fosse un pasto consumato con appetito vorace.

Per la regia di Giacomo Triglia, il videoclip è un omaggio ai personaggi de “Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante”, il più noto e originale film del regista di culto Peter Greenaway: un ‘allucinante commedia drammatica farcita con un ferocissimo humor nero e mostra una Levante radiosa e pronta a darsi in pasto con allegria ai personaggi che le riservano cure amorevoli, ma solo per “prepararla” come un pasto delizioso, fino a saziarsi di lei.

Nel video troviamo l’ironia e la leggerezza che hanno caratterizzato la clip pubblicata sui social in cui Levante ha annunziato la nuova canzone il nuovo look.

“Canzone D’estate è il racconto di una relazione arrivata a termine mentre la stagione più calda ha inizio”. – racconta Levante – “Si nuota in un mare di rimpianti sperando che sia il cuore scottato a spellare per levarsi dal petto il peso di un sentimento ingombrante, l’amore finito.

Nel frattempo, Levante è pronta ad infiammare il pubblico durante tutta l’estate con il suo nuovo tour e dopo un primo assaggio al MIAMI di Milano girerà l’Italia portando il meglio della sua ormai decennale carriera e dell’ultimo disco “OPERA FUTURA” dal vivo in alcuni dei principali festival e delle più belle location estive del nostro paese.

A chiudere questa estate live il grande evento in programma il prossimo 27 settembre all’Arena di Verona.

Ad accompagnare Levante sul palco, suo luogo d’elezione, ci saranno: Eugenio Odasso alle chitarre, Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso e Lorenza Giusiano ai cori.

Queste le prossime date in programma del tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti www.vivoconcerti.com

Domenica 09 luglio Matera Oversound Music Festival - Castello di Tramontano

Sabato 15 luglio L’Aquila Pinewood Festival

Martedì 18 luglio Porto Recanati (MC) Arena Beniamino Gigli

Sabato 22 luglio Roma Cavea Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone"

Domenica 20 agosto Grottaglie (TA) IOD Festival - Cave di Fantiano

Mercoledì 23 agosto Barletta The Best Festival - Castello del Fossato di Barletta

Venerdì 25 agosto Noto (SR) “Le scale della Musica, Noto Estate 2023”

La Scalinata della Cattedrale

Mercoledì 27 settembre Verona Arena di Verona