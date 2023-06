BARLETTA - La Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno, è il più grande evento annuale delle Nazioni Unite per promuovere un’azione ambientale positiva, volta a sensibilizzare il mondo per la tutela del nostro pianeta. Dalla prima Giornata Mondiale dell’Ambiente nel 1974, l’evento è cresciuto fino a diventare una piattaforma globale per la sensibilizzazione pubblica sul tema dell’ambiente in oltre 100 Paesi.L’opera di sensibilizzazione sul pubblico sarà volta, quest’anno, a comprendere e ad approfondire le soluzioni alla crisi provocata dall’inquinamento da plastica. Gli esseri umani stanno perdendo e distruggendo le fondamenta della propria sopravvivenza a un ritmo allarmante. Più di 4,7 milioni di ettari di foreste (pari a un’area più grande della Danimarca) vengono persi ogni anno.I volontari de La Via della Felicità Barletta hanno deciso di dare il loro contributo in questa giornata dedicata all’ambiente organizzando un intervento sulla litoranea di Levante della città.I volontari, infatti, hanno raccolto decine di sacchi dell’immondizia tirando su plastica, cartacce, bottiglie di vetro, lattine, reti di plastica, cordoni e molti altri rifiuti abbandonati. I passanti e i cittadini si sono complimentati con i volontari per il loro intervento.Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell’iniziativa, vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità: “Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l’atmosfera e sarà la fine. La temperatura alla superficie può salire fino ad arrostirci, e la pioggia può diventare acido solforico. Tutte le forme viventi potrebbero morire.”Per questo le iniziative dei volontari non si fermeranno e continueranno nei prossimo week-end.Chiunque desideri partecipare può contattare il numero 348.952.1945 (Ignazio Gianfrancesco) o può scrivere a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .