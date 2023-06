Nel secondo tempo al 13’ gli emiliani pareggiano con Arnautovic di testa su cross di Barrow. Al 35’ il Bologna passa in vantaggio con Zirkzee con una conclusione da fuori area. Al 42’ i salentini pareggiano con Oudin con una girata al volo. Al 97’ i felsinei realizzano la rete decisiva per il successo con Ferguson con un diagonale di destro. Ottava sconfitta interna per i giallorossi pugliesi. Il Lecce conclude il campionato al quintultimo posto con 36 punti.

Nella trentottesima e ultima giornata di Serie A il Bologna vince 3-2 sul Lecce al “Via del Mare”. Nel primo tempo al 1’ Gallo dei salentini va vicino al gol. Al 17’ il Lecce passa in vantaggio con Banda con un tocco al volo su cross di Strefezza. Al 19’ annullata una rete ad Arnautovic degli emiliani per fuorigioco. Al 42’ Banda dei giallorossi pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 43’ Barrow del Bologna sfiora il pareggio.