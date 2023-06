Di questo e di altro in tema, si parlerà durante l’evento del 29 giugno, osservando con una lente di ingrandimento il vissuto delle vittime e quello degli stessi autori delle violenze, ma soprattutto fermandosi sulla prevenzione unica possibilità reale per arginare tanto scempio. Per educare alla non violenza è necessario lavorare fin dall'infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie, esempi concreti e insegnamenti ricchi di amore, ma la sfida va oltre fino a raggiungere una nuova consapevolezze negli adulti.



Ecco che ha un senso quindi presentare percorsi.



formativi, Master e facoltà universitarie diverse da sempre e adeguati ai nostri giovani uomini e alle giovani donne, oggi spesso smarriti in questi tempi in cui la violenza arriva come un bollettino di guerra, giornalmente.



Cristina Bonaglia, (Direttrice didattica dell’Università Bona Sforza) propone un ampio ventaglio di opportunità linguistiche ma anche Criminologia e Cyber Security, (il Cyber Security, può prevenire la violenza in genere, attraverso la sicurezza digitale). “Ho voluto sostenere l’iniziativa” – precisa Bonaglia - in quanto la sinergia tra diverse realtà presenti può dare risultati straordinari. La nostra Università nasce nel segno di una Universalità linguistica – precisa Direttrice - in questo momento storico occorre guardare verso un futuro in cui conoscere le lingue ci permette di comunicare in un mondo globalizzato, ci consente di comprendere nuove culture, nuove tradizioni e costumi e, in ultimo, ci apre nuove opportunità di lavoro innovativo.



Anche Antonio Turino col suo BariHub, impresa che si occupa di recupero crediti ma anche di supporto alle persone vittime di violenza e soprusi, ha creduto in questo progetto e ha sostenuto l’ iniziativa, col suo importante bagaglio di esperienza in questo settore.



L’evento avrà una seconda edizione a settembre col focus su altri fenomeni di violenza, quali, stalking, bullismo, burnout.



Si potrà partecipare, previa prenotazione, telefonando alla IKOS Ageform al 080 521 24 83.

