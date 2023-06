LOCOROTONDO - Nell’ambito della rassegna “Tramonti in villa”, organizzata dalla Pro Loco Locorotondo in stretta collaborazione con il Conservatorio Nino Rota di Monopoli ed il prezioso contributo della BCC Locorotondo, tre domeniche pomeriggio di luglio saranno animate da concerti al tramonto nello splendido scenario della villa comunale, con inizio alle ore 19.00. il primo appuntamento domenica 2 luglio, con il concerto THE GROOVE PARTY della ROTA GROOVIN’ BAND.Musiche di Mike Mower Jelly Roll Morton Henry Mancini Quincy Jones Wayne ShorterPee Wee Ellis Eddie Harris James Brown Stevie Wonder Gabriele CavalloUna festa di ritmi e di suoni, con la forza della formidabile Rota Groovin’ Band, vera e propria big band nata nei mesi scorsi al Conservatorio Nino Rota e cresciuta con le cure del maestro Domenico Di Leo. Sassofoni, trombe e tromboni, e una trascinante sezione ritmica: la Rota Groovin’ Band ha tutte le carte in regola per elettrizzare gli ascoltatori e, perché no, smuoverli dalle loro sedie- Musica da ascoltare, ma anche da ballare. Siete pronti? f No groove, no party…Gli altri appuntamenti saranno:ALMA TANGUERACONJUNTO EL DUENDE Musiche di Astor Piazzolla e Gabriele CavalloWANDERERS. LA MUSICA IN VIAGGIO (programma a sorpresa) Saria Convertino fisarmonica e bandoneonLeila Shirvani violoncelloDomenico Di Leo pianoforteGiovani concertisti delle classi di Fisarmonica e Musica da camera del Conservatorio Nino Rota MonopoliTutti gli eventi si avvolgono del Patrocinio del comune di Locorotondo.