BARI - Giovedì 8 giugno, alle ore 10, nella sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia a Bari, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento ABCD - A Bari Capitale Digitale, realizzato da Nicolò Andreula e dalla Disal Consulting con l’agenzia di comunicazione La Content, in collaborazione con Regione Puglia.La seconda edizione dell’evento, dal titolo “Talenti & tecnologie per un Faro nel Mediterraneo inclusivo e sostenibile”, si svolgerà il 9 e il 10 giugno nello Spazio Murat di Bari, in piazza Del Ferrarese, e riunirà piccole e grandi aziende, startupper, giovani professionisti e istituzioni in un dibattito sul futuro del lavoro e del Sud, partendo dalla riflessione su temi come South Working, digitale e sostenibilità.Alla conferenza stampa di presentazione interverranno:Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione PugliaNicolò Andreula, fondatore di Disal ConsultingCristiano Carriero, socio di La ContentGaia Costantino, presidente di Puglia Women LeadLaura Larocchia, curator di Global Shapers